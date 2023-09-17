Канада виділить 24 млн доларів на закупівлю ППО для України

Постріл з ППО. Фото ілюстративне: google

Канада виділить нову військову допомогу для України. Зокрема, пожертвує кошти на закупівлю високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Міноборони Канади.

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Повідомляється, що Канада пожертвує 24 мільйони доларів.

Ця сума стане внеском у партнерську підтримку. Відповідну ініціативу запровадили Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати у червні 2023 року. Метою програми є забезпечення України ракетами для систем ППО для того, щоб "захистити критично важливу національну інфраструктуру".

Нагадаємо, США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Додамо, що США передали Україні 3D-принтери, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Нещодавно завершились навчання з їх використання.

До слова, рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку, як заявив Пісторіус.