Канада выделит 24 млн долларов на закупку ПВО для Украины

Выстрел из ПВО. Фото иллюстративное: google

Канада выделит новую военную помощь Украине. В частности, пожертвует средства на покупку высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Канады.

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Военная помощь Канады

Сообщается, что Канада пожертвует 24 миллиона долларов.

Эта сумма станет вкладом в партнерскую поддержку. Соответствующую инициативу ввели Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты в июне 2023 года. Целью программы является обеспечение Украины ракетами для систем ПВО для того, чтобы "защитить критически важную национальную инфраструктуру".

Напомним, США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Добавим, США передали Украине 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Недавно завершились учения по их использованию.

К слову, решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага, как заявил Писториус.