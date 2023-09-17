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Канада выделит 24 млн долларов на закупку ПВО для Украины

17 сентября 2023 18:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Канада выделит 24 млн долларов на закупку ПВО для Украины
Выстрел из ПВО. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Канада выделит новую военную помощь Украине. В частности, пожертвует средства на покупку высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Канады.

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Сообщается, что Канада пожертвует 24 миллиона долларов.

Эта сумма станет вкладом в партнерскую поддержку. Соответствующую инициативу ввели Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты в июне 2023 года. Целью программы является обеспечение Украины ракетами для систем ПВО для того, чтобы "защитить критически важную национальную инфраструктуру".

Напомним, США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Добавим, США передали Украине 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Недавно завершились учения по их использованию.

К слову, решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага, как заявил Писториус.

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