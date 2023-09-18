Германия анонсировала новую военную помощь для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайн".

Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bild.

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Военная помощь для Украины

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы — это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной", — заявил Писториус.

Глава Минобороны Германии заявил, что его страна поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.

"Но мы не забываем и о приближении зимы: Мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В целом пакет будет стоить 400 млн евро", — добавил Писториус.

Напомним, Канада выделит новую военную помощь для Украины. В частности, пожертвует средства на покупку высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах Америки призвали Джо Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS. В частности, четыре сенатора-республиканца направили американскому президенту соответствующее письмо.

Добавим, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.