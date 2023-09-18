Германия анонсировала новую военную помощь для Украины
Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайн".
Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bild.
Военная помощь для Украины
"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы — это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной", — заявил Писториус.
Глава Минобороны Германии заявил, что его страна поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.
"Но мы не забываем и о приближении зимы: Мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В целом пакет будет стоить 400 млн евро", — добавил Писториус.
Напомним, Канада выделит новую военную помощь для Украины. В частности, пожертвует средства на покупку высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах Америки призвали Джо Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS. В частности, четыре сенатора-республиканца направили американскому президенту соответствующее письмо.
Добавим, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.