Германия передала Украине мощный пакет помощи: что вошло

Спутниковая связь SatCom. Фото иллюстративное: google

Германия передала Украине мощный пакет военной помощи. В него, в частности, вошли терминалы спутниковой связи SatCom.

Об этом говорится на сайте правительства Германии.

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Сообщается, что, кроме 17 систем спутниковой связи SatCom, в пакет военной помощи вошли:

1 антенный усилитель;

4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;

12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

запчасти WISENT.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Добавим, Германия впервые передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".

К слову, Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайна".