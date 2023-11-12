Новий ракетний удар РФ та ситуація на фронтах – зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочався 627 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворожі сили продовжують вдаватися до тактики терору, здійснюють ракетні та авіаудари, а також обстрілюють із систем залпового вогню, вражаючи не лише військові цілі, а й безліч цивільних об'єктів у країні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За останні 24 години сталося 80 військових сутичок. Противник здійснив один ракетний та 63 авіаудари, провів 64 артобстріли із систем залпового вогню за позиціями наших сил та населених районів.

"Вночі армія Росії завдала ще одного ракетного удару по Україні, використовуючи дві керовані авіаційні ракети Х-59 і одну балістичну ракету "Іскандер-М". Одна з ракет Х-59 була знищена силами протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години авіація Сил оборони здійснила 10 ударів по місцях скупчення військ, зброї та військової техніки ворога. Ракетні війська атакували дві артилерійські установки, вісім зон, де були розташовані військові сили та техніка супротивника, а також дві одиниці його протиповітряної оборони.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує тримати свої війська поблизу кордону, де він здійснює диверсії, щоб перешкодити українському наступу на вразливі ділянки, а також посилює мінування території у Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили сім спроб штурму супротивника біля населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка, Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не зміг прорвати нашу оборону в районі Серебрянського лісництва Луганської області, попри підтримку авіації.

На Бахмутському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, але був відбитий нашими воїнами.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, використовуючи авіацію.

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдаючи тяжких втрат окупантам у людях та техніці, виснажуючи ворога по всьому фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть вогневу боротьбу з ворожою артилерією, вражаючи тили супротивника.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

Втрати окупантів на 12 листопада

З початку війни в Україні і по сьогоднішній день, втрати російських загарбників такі:

особового складу — близько 311750 (+1100) осіб;

танків — 5349 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 10073 (+32) одиниць;

артилерійських систем — 7559 (+32) одиниць;

РСЗВ — 881 (+2) одиниць;

засоби ППО — 580 (+1) одиниць;

літаків — 322 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5632 (+12);

крилаті ракети — 1560 (+1);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9944 (+19) одиниць;

спеціальна техніка — 1078 (+9).

Втрати окупантів на 12 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Росія збільшує свою залежність від прямих піхотних атак у війні проти України. Можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.