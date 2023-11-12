Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Новий ракетний удар РФ та ситуація на фронтах – зведення Генштабу arrow

Новий ракетний удар РФ та ситуація на фронтах – зведення Генштабу

12 листопада 2023 08:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Новий ракетний удар РФ та ситуація на фронтах – зведення Генштабу
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розпочався 627 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворожі сили продовжують вдаватися до тактики терору, здійснюють ракетні та авіаудари, а також обстрілюють із систем залпового вогню, вражаючи не лише військові цілі, а й безліч цивільних об'єктів у країні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

За останні 24 години сталося 80 військових сутичок. Противник здійснив один ракетний та 63 авіаудари, провів 64 артобстріли із систем залпового вогню за позиціями наших сил та населених районів.

"Вночі армія Росії завдала ще одного ракетного удару по Україні, використовуючи дві керовані авіаційні ракети Х-59 і одну балістичну ракету "Іскандер-М". Одна з ракет Х-59 була знищена силами протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години авіація Сил оборони здійснила 10 ударів по місцях скупчення військ, зброї та військової техніки ворога. Ракетні війська атакували дві артилерійські установки, вісім зон, де були розташовані військові сили та техніка супротивника, а також дві одиниці його протиповітряної оборони.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує тримати свої війська поблизу кордону, де він здійснює диверсії, щоб перешкодити українському наступу на вразливі ділянки, а також посилює мінування території у Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили сім спроб штурму супротивника біля населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка, Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не зміг прорвати нашу оборону в районі Серебрянського лісництва Луганської області, попри підтримку авіації.

На Бахмутському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, але був відбитий нашими воїнами.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, використовуючи авіацію.

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдаючи тяжких втрат окупантам у людях та техніці, виснажуючи ворога по всьому фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть вогневу боротьбу з ворожою артилерією, вражаючи тили супротивника.

скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот
скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

Втрати окупантів на 12 листопада

З початку війни в Україні і по сьогоднішній день, втрати російських загарбників такі:

  • особового складу — близько 311750 (+1100) осіб;
  • танків — 5349 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 10073 (+32) одиниць;
  • артилерійських систем — 7559 (+32) одиниць;
  • РСЗВ — 881 (+2) одиниць;
  • засоби ППО — 580 (+1) одиниць;
  • літаків — 322 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5632 (+12);
  • крилаті ракети — 1560 (+1);
  • кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9944 (+19) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1078 (+9).
Потери оккупантов на 12 ноября
Втрати окупантів на 12 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Росія збільшує свою залежність від прямих піхотних атак у війні проти України. Можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі