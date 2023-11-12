Новый ракетный удар РФ и ситуация на фронтах — сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начался 627 день широкомасштабного войны России против Украины. Вражеские силы продолжают прибегать к тактике террора, осуществляют ракетные и авиаудары, а также выполняют обстрелы из систем залпового огня, поражая не только военные цели, но и множество гражданских объектов в стране.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За последние 24 часа произошло 80 военных столкновений. Противник осуществил один ракетный и 63 авиаудара, провел 64 артобстрела из систем залпового огня по позициям наших сил и населенным районам.

"Ночью армия России нанесла еще один ракетный удар по Украине, используя две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Одна из ракет Х-59 была уничтожена силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа авиация Сил обороны осуществила 10 ударов по местам скопления войск, оружия и военной техники врага. Ракетные войска атаковали два артиллерийских установки, восемь зон, где были расположены военные силы и техника противника, а также две единицы его противовоздушной обороны.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать свои войска вблизи границы, где он совершает диверсии, чтобы помешать украинскому наступлению на уязвимые участки, а также усиливает минирование территории в Белгородской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили семь попыток штурма противника у населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка, Надия Луганской области.

На Лиманском направлении враг не смог прорвать нашу оборону в районе Серебрянского лесничества Луганской области, несмотря на поддержку авиации.

На Бахмутском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, но был отбит нашими воинами.

На Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку, используя авиацию.

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продолжают наступательную операцию, нанося тяжелые потери оккупантам в людях и технике, истощая врага по всему фронту.

На Херсонском направлении наши воины ведут огневую борьбу с вражеской артиллерией, поражая тылы противника.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 12 ноября

С начала войны в Украине и по сегодняшний день потери российских захватчиков следующие:

личного состава — около 311750 (+1100) человек;

танков — 5349 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 10073 (+32) единицы;

артиллерийских систем — 7559 (+32) единиц;

РСЗО — 881 (+2) единица;

средств ПВО — 580 (+1) единиц;

самолетов — 322 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5632 (+12) единицы;

крылатых ракет — 1560 (+1) единиц;

кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;

подлодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9944 (+19) единицы;

специальной техники — 1078 (+9) единиц.

Потери оккупантов на 12 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Россия увеличивает свою зависимость от прямых пехотных атак в войне против Украины. Возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.