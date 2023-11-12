Новый ракетный удар РФ и ситуация на фронтах — сводка Генштаба
Начался 627 день широкомасштабного войны России против Украины. Вражеские силы продолжают прибегать к тактике террора, осуществляют ракетные и авиаудары, а также выполняют обстрелы из систем залпового огня, поражая не только военные цели, но и множество гражданских объектов в стране.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары РФ по Украине
За последние 24 часа произошло 80 военных столкновений. Противник осуществил один ракетный и 63 авиаудара, провел 64 артобстрела из систем залпового огня по позициям наших сил и населенным районам.
"Ночью армия России нанесла еще один ракетный удар по Украине, используя две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Одна из ракет Х-59 была уничтожена силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Успехи ВСУ на фронте
За последние 24 часа авиация Сил обороны осуществила 10 ударов по местам скопления войск, оружия и военной техники врага. Ракетные войска атаковали два артиллерийских установки, восемь зон, где были расположены военные силы и техника противника, а также две единицы его противовоздушной обороны.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать свои войска вблизи границы, где он совершает диверсии, чтобы помешать украинскому наступлению на уязвимые участки, а также усиливает минирование территории в Белгородской области.
На Купянском направлении наши защитники успешно отбили семь попыток штурма противника у населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка, Надия Луганской области.
На Лиманском направлении враг не смог прорвать нашу оборону в районе Серебрянского лесничества Луганской области, несмотря на поддержку авиации.
На Бахмутском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, но был отбит нашими воинами.
На Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку, используя авиацию.
Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продолжают наступательную операцию, нанося тяжелые потери оккупантам в людях и технике, истощая врага по всему фронту.
На Херсонском направлении наши воины ведут огневую борьбу с вражеской артиллерией, поражая тылы противника.
Потери оккупантов на 12 ноября
С начала войны в Украине и по сегодняшний день потери российских захватчиков следующие:
- личного состава — около 311750 (+1100) человек;
- танков — 5349 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 10073 (+32) единицы;
- артиллерийских систем — 7559 (+32) единиц;
- РСЗО — 881 (+2) единица;
- средств ПВО — 580 (+1) единиц;
- самолетов — 322 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5632 (+12) единицы;
- крылатых ракет — 1560 (+1) единиц;
- кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
- подлодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9944 (+19) единицы;
- специальной техники — 1078 (+9) единиц.
Напомним, что Россия увеличивает свою зависимость от прямых пехотных атак в войне против Украины. Возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.
Читайте Новини.LIVE!