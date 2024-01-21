Повітряна тривога зараз 21 січня — "почервоніли" нові області

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, охопила значну частину території. Так, "почервоніли" Кіровоградська, Запорізька та інші області. Атака безпілотників триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 21 січня

Військові попереджають про рух безпілотників над Миколаївською областю в бік північного заходу. Є небезпека для Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином станом на 23:30 повітряна тривога оголошена в таких областях:

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:51. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що повітряна тривога почалась близько 22:00 ввечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня. Тоді небезпеку оголосили для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.