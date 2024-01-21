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Області не припиняють "червоніти" — де лунає повітряна тривога

21 січня 2024 23:28
оновлено: 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 21 січня — "почервоніли" нові області
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, охопила значну частину території. Так, "почервоніли" Кіровоградська, Запорізька та інші області. Атака безпілотників триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Повітряна тривога зараз 21 січня

Військові попереджають про рух безпілотників над Миколаївською областю в бік північного заходу. Є небезпека для Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Таким чином станом на 23:30 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 21 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:51. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що повітряна тривога почалась близько 22:00 ввечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня. Тоді небезпеку оголосили для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

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