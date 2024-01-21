Повітряна тривога зараз 21 січня — "почервоніли" нові області

Області не припиняють "червоніти" — де лунає повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, охопила значну частину території. Так, "почервоніли" Кіровоградська, Запорізька та інші області. Атака безпілотників триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 21 січня
Військові попереджають про рух безпілотників над Миколаївською областю в бік північного заходу. Є небезпека для Кіровоградської області.
Таким чином станом на 23:30 повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Оновлено 23:51. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Черкаської області.
Нагадаємо, що повітряна тривога почалась близько 22:00 ввечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники з півдня. Тоді небезпеку оголосили для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Читайте Новини.LIVE!