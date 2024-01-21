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Области не прекращают "краснеть" - где звучит воздушная тревога

21 января 2024 23:28
обновлено: 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 21 января - "покраснели" новые области
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, охватила значительную часть территории. Да, "покраснели" Кировоградская, Запорожская и другие области. Атака беспилотников продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 января

Военные предупреждают о движении беспилотников над Николаевской областью в сторону северо-запада. Есть опасность Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом , по состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 21 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:51. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в направлении Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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