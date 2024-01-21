Воздушная тревога сейчас 21 января - "покраснели" новые области

Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, охватила значительную часть территории. Да, "покраснели" Кировоградская, Запорожская и другие области. Атака беспилотников продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 января

Военные предупреждают о движении беспилотников над Николаевской областью в сторону северо-запада. Есть опасность Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом , по состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Кировоградской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:51. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в направлении Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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