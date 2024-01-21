Воздушная тревога сейчас 21 января - "покраснели" новые области

Области не прекращают "краснеть" - где звучит воздушная тревога
21 января 2024 23:28
обновлено: 23:52
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, охватила значительную часть территории. Да, "покраснели" Кировоградская, Запорожская и другие области. Атака беспилотников продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Воздушная тревога сейчас 21 января
Военные предупреждают о движении беспилотников над Николаевской областью в сторону северо-запада. Есть опасность Кировоградской области.
Таким образом , по состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской.
Обновлено 23:51. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в направлении Черкасской области.
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