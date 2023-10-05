Області продовжують "червоніти": повітряна тривога

"Шахед" у небі. Фото: google.com

Повітряна тривога поширилась ще на кілька областей. Так, сьогодні вночі, 5 жовтня, "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська та Харківська області.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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