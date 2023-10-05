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Області продовжують "червоніти": повітряна тривога

5 жовтня 2023 00:09
оновлено: 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Області продовжують "червоніти": повітряна тривога
"Шахед" у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога поширилась ще на кілька областей. Так, сьогодні вночі, 5 жовтня, "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська та Харківська області.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. Повітряні сили попереджають про БпЛА в напрямку Кривого Рогу та про нову групу ворожих цілей.

"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області", — пишуть військові.

Нова група ворожих БпЛА
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:23. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про нові маршрути руху груп БпЛА. Таким чином ворожі цілі прямують до Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Маршрути руху БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:26. "Сумська, Полтавська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомляють Повітряні сили.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Також українські захисники закликають мешканців Кропивницького перебувати в укритті.

українські захисники закликають мешканців Кропивницького перебувати в укритті
Джерело: t.me/kpszsu

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