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Области продолжают "краснеть": воздушная тревога

5 октября 2023 00:09
обновлено: 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Области продолжают "краснеть": воздушная тревога
"Шахед" в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога распространилась еще на несколько областей. Сегодня ночью, 5 октября, "покраснели" Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:20. Воздушные силы предупреждают о БпЛА в направлении Кривого Рога и новой группе враждебных целей.

"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области" , - пишут военные.

Новая группа враждебных БПЛА
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:23. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о новых маршрутах движения групп БПЛА. Таким образом, враждебные цели направляются в Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Маршруты движения БпЛА
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Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Также украинские защитники призывают жителей Кропивницкого находиться в укрытии.

украинские защитники призывают жителей Кропивницкого находиться в укрытии
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