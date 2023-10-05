Области продолжают "краснеть": воздушная тревога
Воздушная тревога распространилась еще на несколько областей. Сегодня ночью, 5 октября, "покраснели" Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.
Об этом сообщают воздушные силы.
Обновлено 00:10. Украинские защитники предупреждают об опасности БПЛА в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Обновлено 00:20. Воздушные силы предупреждают о БпЛА в направлении Кривого Рога и новой группе враждебных целей.
"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области" , - пишут военные.
Обновлено 00:23. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о новых маршрутах движения групп БПЛА. Таким образом, враждебные цели направляются в Кировоградскую и Днепропетровскую области.
Обновлено 00:26. "Сумская, Полтавская области - угроза применения баллистического вооружения!" - Сообщают Воздушные силы.
Обновлено 00:32. "Группа ударных БпЛА из Николаева движется в северном направлении. Угроза для Кировоградской области" , - сообщают военные.
Обновлено 00:36. По данным "Ванька", к
Также украинские защитники призывают жителей Кропивницкого находиться в укрытии.
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