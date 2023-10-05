Области продолжают "краснеть": воздушная тревога

"Шахед" в небе. Фото: google.com

Воздушная тревога распространилась еще на несколько областей. Сегодня ночью, 5 октября, "покраснели" Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.

Об этом сообщают воздушные силы.

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