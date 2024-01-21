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Областями стрімко поширилась повітряна тривога — яка небезпека для українців

21 січня 2024 03:10
оновлено: 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 21 січня — яка небезпека для українців
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, стрімко охопила східні та низку центральних областей. Небезпеку оголошено в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Донецькій та інших. Є загроза застосування балістики та безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Повітряна тривога зараз 21 січня

За даними українських військових, у "червоних" областях є небезпека застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:32. Небезпека поширилась на південні області, зокрема

  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:35. Відбій загрози в більшості областей.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:38. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотник в бік Снігурівки Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек" 

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