Повітряна тривога зараз 21 січня — яка небезпека для українців

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, стрімко охопила східні та низку центральних областей. Небезпеку оголошено в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Донецькій та інших. Є загроза застосування балістики та безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 21 січня

За даними українських військових, у "червоних" областях є небезпека застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

Сумську,

Полтавську,

Черкаську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:32. Небезпека поширилась на південні області, зокрема

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:35. Відбій загрози в більшості областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:38. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотник в бік Снігурівки Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...