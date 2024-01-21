Повітряна тривога зараз 21 січня — яка небезпека для українців

Областями стрімко поширилась повітряна тривога — яка небезпека для українців
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 січня, стрімко охопила східні та низку центральних областей. Небезпеку оголошено в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Донецькій та інших. Є загроза застосування балістики та безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 21 січня
За даними українських військових, у "червоних" областях є небезпека застосування балістичного озброєння.
Таким чином повітряна тривога охопила такі області:
- Сумську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку.
Оновлено 03:32. Небезпека поширилась на південні області, зокрема
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську.
Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 03:35. Відбій загрози в більшості областей.
Оновлено 03:38. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотник в бік Снігурівки Миколаївської області.
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