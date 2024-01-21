Воздушная тревога сейчас 21 января – какая опасность для украинцев

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, стремительно охватила восточные и ряды центральных областей. Опасность объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Донецкой и других. Есть угроза применения баллистики и беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 января

По данным украинских военных, в "красных" областях есть опасность применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Сумскую,

Полтавскую,

Черкасскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:32. Опасность распространилась на южные области, в частности

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:35. Отбой опасности в большинстве областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:38. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о беспилотнике в сторону Снигиревки Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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