Воздушная тревога сейчас 21 января – какая опасность для украинцев

Областями стремительно распространилась воздушная тревога - какая опасность для украинцев
Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, стремительно охватила восточные и ряды центральных областей. Опасность объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Донецкой и других. Есть угроза применения баллистики и беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 21 января
По данным украинских военных, в "красных" областях есть опасность применения баллистического вооружения.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Запорожская.
Обновлено 03:32. Опасность распространилась на южные области, в частности
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БПЛА.
Обновлено 03:35. Отбой опасности в большинстве областей.
Обновлено 03:38. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о беспилотнике в сторону Снигиревки Николаевской области.
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