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Областями стремительно распространилась воздушная тревога - какая опасность для украинцев

21 января 2024 03:10
обновлено: 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 21 января – какая опасность для украинцев
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 января, стремительно охватила восточные и ряды центральных областей. Опасность объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Донецкой и других. Есть угроза применения баллистики и беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 21 января

По данным украинских военных, в "красных" областях есть опасность применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Черкасскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская.
Карта воздушных тревог в Украине сейчас 21 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:32. Опасность распространилась на южные области, в частности

  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушных тревог в Украине сейчас 21 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:35. Отбой опасности в большинстве областей.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 21 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:38. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о беспилотнике в сторону Снигиревки Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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