Зеленський повідомив деталі сьогоднішньої атаки на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. На місцях влучань та падіння уламків працюють всі відповідні служби, триває рятувальна робота.

На чергову російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Атака на Україну 27 серпня

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, на жаль, не зважаючи на результативну роботу нашої ППО, четверо людей загинули та 16 постраждали. Загалом росіяни сьогодні застосували проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед" та крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", — наголосив Зеленський.