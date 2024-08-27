Зеленский сообщил детали сегодняшней атаки на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на вторник, 27 августа, совершили массированную атаку на Украину. На местах попадания и падения обломков работают все соответствующие службы, продолжается спасательная работа.

На очередную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Атака на Украину 27 августа

"Идет спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов", — говорится в сообщении.

По словам президента, к сожалению, несмотря на результативную работу нашей ПВО, четыре человека погибли и 16 пострадали. В общей сложности россияне сегодня применили против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед" и крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.

"Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", — подчеркнул Зеленский.