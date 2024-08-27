Зеленский сообщил детали сегодняшней атаки на Украину

Обязательно ответим России — Зеленский отреагировал на массированную атаку на украинские города
Российские войска в ночь на вторник, 27 августа, совершили массированную атаку на Украину. На местах попадания и падения обломков работают все соответствующие службы, продолжается спасательная работа.
На очередную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Атака на Украину 27 августа
"Идет спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов", — говорится в сообщении.
По словам президента, к сожалению, несмотря на результативную работу нашей ПВО, четыре человека погибли и 16 пострадали. В общей сложности россияне сегодня применили против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед" и крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты.
"Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", — подчеркнул Зеленский.
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