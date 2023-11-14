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Обстріл авто в Херсоні — Мрочко розповів, в якому стані немовля та матір

14 листопада 2023 10:33
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Обстріл авто в Херсоні — Мрочко розповів, в якому стані немовля та матір
Обстріляне авто в Херсонській області. Фото: Сили оборони півдня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Життю двомісячної дівчинки, яка учора, 13 листопада, разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл у Херсонській області, наразі нічого не загрожує. Немовля було ушпиталене із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, наразі двомісячній дівчинці нічого не загрожує. Вона потрапила до лікарні із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою, але лікарі стежать за станом дитини. 

Окрім того, ушпиталили і маму дівчинки. Як відомо, їй ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка. В авто ще був дідусь, однак він, на жаль, загинув на місці.

"За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку — 30 тисяч гривень", — каже Мрочко. 

Він також наголосив, що ніякі гроші не компенсують людського життя та закликав родини, в яких є діти, евакуюватися, аби зберегти своє та їхнє майбутнє. 

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Нагадаємо, 13 листопада окупанти з артилерії обстріляли авто, де перебували двомісячна дівчинка, її мама та дідусь, який загинув внаслідок атаки.

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