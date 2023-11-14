Обстріл авто в Херсоні — Мрочко розповів, в якому стані немовля та матір

Обстріляне авто в Херсонській області. Фото: Сили оборони півдня

Життю двомісячної дівчинки, яка учора, 13 листопада, разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл у Херсонській області, наразі нічого не загрожує. Немовля було ушпиталене із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, наразі двомісячній дівчинці нічого не загрожує. Вона потрапила до лікарні із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою, але лікарі стежать за станом дитини.

Окрім того, ушпиталили і маму дівчинки. Як відомо, їй ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка. В авто ще був дідусь, однак він, на жаль, загинув на місці.

"За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку — 30 тисяч гривень", — каже Мрочко.

Він також наголосив, що ніякі гроші не компенсують людського життя та закликав родини, в яких є діти, евакуюватися, аби зберегти своє та їхнє майбутнє.

Нагадаємо, 13 листопада окупанти з артилерії обстріляли авто, де перебували двомісячна дівчинка, її мама та дідусь, який загинув внаслідок атаки.