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Обстрел авто в Херсоне — Мрочко рассказал, в каком состоянии младенец и мать

14 ноября 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел авто в Херсоне — Мрочко рассказал, в каком состоянии младенец и мать
Обстрелянный автомобиль в Херсонской области. Фото: Силы обороны юга
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жизни двухмесячной девочки, которая вчера, 13 ноября, вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел в Херсонской области, сейчас ничего не угрожает. Младенец был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По словам Мрочко, в настоящее время двухмесячной девочке ничего не угрожает. Она попала в больницу с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой, но врачи следят за состоянием ребенка.

Кроме того, госпитализировали и маму девочки. Как известно, ей ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика. В авто еще был дедушка, однако он, к сожалению, погиб на месте.

"За погибших и раненых предусмотрены денежные выплаты из городского бюджета. В случае смерти семья получает 50 тысяч гривен. Мама девочки получит 20 тысяч, девочка — 30 тысяч гривен", — говорит Мрочко.

Он также подчеркнул, что никакие деньги не компенсируют человеческую жизнь и призвал семьи, в которых есть дети, эвакуироваться, чтобы сохранить свое и их будущее.

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Напомним, 13 ноября оккупанты из артиллерии обстреляли авто, где находились двухмесячная девочка, ее мама и дедушка, который погиб в результате атаки.

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