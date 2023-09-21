Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Черкас: у будівлі, куди поцілили росіяни, могло перебувати понад 20 людей arrow

Обстріл Черкас: у будівлі, куди поцілили росіяни, могло перебувати понад 20 людей

21 вересня 2023 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Черкас: у будівлі, куди поцілили росіяни, могло перебувати понад 20 людей
Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку, 21 вересня, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру Черкаси. Попередньо п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Читайте також:

Обстріли Черкас 21 вересня 

Як відомо, зранку 21 вересня ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об’єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста. 

обстріли Черкас 21 вересня
Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстріли Черкас 21 вересня
Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстріли Черкас 21 вересня
Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA

"Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що один постраждалий у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що рятувальники шукають постраждалих, які, ймовірно, ще можуть бути під завалами. 

А начальник ОВА Ігор Табурець додав, що у будівлю готелю, куди влучили росіяни, могло перебувати до 23 осіб.

  • обстріли Черкас 21 вересня
    Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстріли Черкас 21 вересня
    Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстріли Черкас 21 вересня
    Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстріли Черкас 21 вересня
    Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine
1 / 4

Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз