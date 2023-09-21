Обстріл Черкас: у будівлі, куди поцілили росіяни, могло перебувати понад 20 людей

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine

Зранку, 21 вересня, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру Черкаси. Попередньо п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Як відомо, зранку 21 вересня ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об’єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/cherkaskaODA

"Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один постраждалий у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що рятувальники шукають постраждалих, які, ймовірно, ще можуть бути під завалами.

А начальник ОВА Ігор Табурець додав, що у будівлю готелю, куди влучили росіяни, могло перебувати до 23 осіб.

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/mvs_ukraine 1 / 4

Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.