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Обстрел Черкасс: в здании, куда попали россияне, могло находиться более 20 человек

21 сентября 2023 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел Черкасс: в здании, куда попали россияне, могло находиться более 20 человек
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром, 21 сентября, россияне нанесли ракетный удар по областному центру Черкассы. Предварительно, пять человек пострадали.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Обстрелы Черкасс 21 сентября

Как известно, утром 21 сентября враг нанес ракетный удар по областному центру. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные вражеские цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/cherkaskaODA

"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один пострадавший в тяжелом состоянии, он получил серьезные травмы позвоночника и головы.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что спасатели ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.

А начальник ОВА Игорь Табурец добавил, что в здании отеля, куда попали россияне, могло находиться до 23 человек.

  • обстрелы Черкасс 21 сентября
    Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстрелы Черкасс 21 сентября
    Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстрелы Черкасс 21 сентября
    Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • обстрелы Черкасс 21 сентября
    Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Напомним, утром 21 сентября россияне атаковали Киев. Силы ПВО сбили все 20 вражеских ракет над столицей, однако в результате падения обломков есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

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