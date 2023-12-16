Обстріл Дніпровщини вночі — куди впали уламки

Дим у повітрі внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

Росіяни в ніч на 16 грудня здійснили атаку Дніпровщини. Внаслідок обстрілу відбулося падіння уламків на дах приватного підприємства.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

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За інформацією Лисака, силам протиповітряної оборони вдалося знищити над Синельниківським районом два ворожих безпілотники типу Shahed.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок збиття дронів відбулося падіння уламків на будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа на даху, але рятувальники оперативно загасили вогонь.

"Ніхто не постраждав. В інших районах області ніч минула спокійно", — вказав Лисак.

Повідомлення про обстріл Дніпровщини. Фото: скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в ніч проти 16 грудня ворог атакував Україну 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих повітряних цілей.

Додамо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed" в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.