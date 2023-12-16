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Обстрел Днепровщины ночью — куда упали обломки

16 декабря 2023 08:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Обстрел Днепровщины ночью — куда упали обломки
Дым в воздухе в результате взрыва. Иллюстративное фото: vzglyad.kg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне в ночь на 16 декабря совершили атаку Днепровщины. В результате обстрела произошло падение обломков на крышу частного предприятия.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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По информации Лысака, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить над Синельниковским районом два вражеских беспилотника типа Shahed.

Глава ОВА отметил, что в результате сбития дронов произошло падение обломков на здание частного предприятия. Произошел пожар на крыше, но спасатели оперативно потушили огонь.

"Никто не пострадал. В других районах области ночь прошла спокойно", — указал Лысак.

Сообщение об обстреле Днепровщины
Сообщение об обстреле Днепровщины. Фото: скриншот поста Лысака

Напомним, в ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских воздушных целей.

Добавим, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Shahed" в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.

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