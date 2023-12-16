Обстрел Днепровщины ночью — куда упали обломки
Россияне в ночь на 16 декабря совершили атаку Днепровщины. В результате обстрела произошло падение обломков на крышу частного предприятия.
Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.
Ночная атака Днепровщины 16 декабря
По информации Лысака, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить над Синельниковским районом два вражеских беспилотника типа Shahed.
Глава ОВА отметил, что в результате сбития дронов произошло падение обломков на здание частного предприятия. Произошел пожар на крыше, но спасатели оперативно потушили огонь.
"Никто не пострадал. В других районах области ночь прошла спокойно", — указал Лысак.
Напомним, в ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских воздушных целей.
Добавим, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Shahed" в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.
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