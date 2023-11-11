Обстріл Києва — відома волонтерка показала уламки ракети

Уламки ракети. Фото: Дана Ярова

Російські війська вранці, 11 листопада, запустили по Києву ракету, втім сили ППО успішно збили її. Волонтерка Дана Ярова показала уламки снаряда.

Про це волонтерка повідомила у соцмережах.

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За словами волонтерки, ранок у Києві почався з вибухів. Під час обстрілу вона перебувала на нараді в Міністерстві оборони. Якоїсь миті її відволік дзвінок дитини зі словами:

"Мамо, нас знову обстрілюють".

Ярова сказала, що не хоче навіть думати, щоб могло статися, і побажала росіянам найгіршого.

Уламки ракети. Фото: Дана Ярова

Уламки ракети. Фото: Дана Ярова

Уламки ракети. Фото: Дана Ярова

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вибухи в Києві вранці 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За інформацією командування Повітряних сил, ракету "Іскандер-М" /С-400 знищено системою протиповітряної оборони Patriot.