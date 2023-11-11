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Обстріл Києва — відома волонтерка показала уламки ракети

11 листопада 2023 13:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Києва — відома волонтерка показала уламки ракети
Уламки ракети. Фото: Дана Ярова
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вранці, 11 листопада, запустили по Києву ракету, втім сили ППО успішно збили її. Волонтерка Дана Ярова показала уламки снаряда.

Про це волонтерка повідомила у соцмережах.

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За словами волонтерки, ранок у Києві почався з вибухів. Під час обстрілу вона перебувала на нараді в Міністерстві оборони. Якоїсь миті її відволік дзвінок дитини зі словами:

"Мамо, нас знову обстрілюють". 

Ярова сказала, що не хоче навіть думати, щоб могло статися, і побажала росіянам найгіршого.

Уламки ракети
Уламки ракети. Фото: Дана Ярова
Уламки ракети
Уламки ракети. Фото: Дана Ярова
Уламки ракети
Уламки ракети. Фото: Дана Ярова

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вибухи в Києві вранці 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За інформацією командування Повітряних сил, ракету "Іскандер-М" /С-400 знищено системою протиповітряної оборони Patriot.

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