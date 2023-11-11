Обстрел Киева — известная волонтер показала обломки ракеты

Осколки ракеты. Фото: Дана Яровая

Российские войска утром, 11 ноября запустили по Киеву ракету, впрочем, силы ПВО успешно сбили ее. Волонтер Дана Яровая показала осколки снаряда.

Об этом волонтер сообщила в соцсетях.

Читайте также:

Осколки ракеты после утреннего обстрела Киева

По словам волонтера, утро в Киеве началось со взрывов. В момент обстрела, она находилась на совещании в Министерстве обороны. В какой-то момент ее отвлек звонок ребенка со словами:

"Мама, нас снова обстреливают".

Яровая указала, что не хочет даже думать, чтобы могло произойти и пожелала россиянам всего самого наихудшего.

Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая

Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая

Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны. Российские оккупанты выпустили в сторону столицы баллистику