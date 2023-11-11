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Обстрел Киева — известная волонтер показала обломки ракеты

11 ноября 2023 13:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Киева — известная волонтер показала обломки ракеты
Осколки ракеты. Фото: Дана Яровая
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска утром, 11 ноября запустили по Киеву ракету, впрочем, силы ПВО успешно сбили ее. Волонтер Дана Яровая показала осколки снаряда.

Об этом волонтер сообщила в соцсетях.

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По словам волонтера, утро в Киеве началось со взрывов. В момент обстрела, она находилась на совещании в Министерстве обороны. В какой-то момент ее отвлек звонок ребенка со словами:

"Мама, нас снова обстреливают".

Яровая указала, что не хочет даже думать, чтобы могло произойти и пожелала россиянам всего самого наихудшего.

Осколки ракеты
Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая
Осколки ракеты
Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая
Осколки ракеты
Обломки ракеты. Фото: Дана Яровая

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны. Российские оккупанты выпустили в сторону столицы баллистику

По информации командования Воздушных сил, ракета "Искандер-М"/С-400 уничтожена системой противовоздушной обороны Patriot.

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