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Обстріл Нової Каховки: зросла кількість постраждалих

15 вересня 2023 16:54
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Козюк Тетяна
редактор
Обстріл Нової Каховки: зросла кількість постраждалих
Наслідки обстрілу Нової Каховки 15 вересня 2023 року. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, російські терористи обстріляли Нову Каховку, що у Херсонській області, скинувши авіабомбу. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше 12 травмовано. 

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в коментарі для видання Суспільне. 

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Обстріл Нової Каховки

За словами Коваленка, очевидці бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, щонайменше 12 постраждало. 

Також серйозних руйнувань зазнали багатоквартирні будинки. 

"Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки", — додає Коваленко. 

Розпочато розлідування

Як повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі, за фактом обстрілу слідчі розпочали досудове розслідування.

Обстріл Херсонщини
Окупанти обстріляли Нову Каховку. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 вересня російські загарбники обстріляли багатоповерхівки в окупованій Новій Каховці Херсонської області. У коментарі Новини.LIVE мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що внаслідок атаки ворога є загиблі, однак точні дані з'ясовуються. 

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