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Росіяни вдарили по тимчасово окупованій Новій Каховці: є загиблі

15 вересня 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни вдарили по тимчасово окупованій Новій Каховці: є загиблі
Наслідки удару по Новій Каховці. Фото: facebook/sergey.khlan
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 15 вересня, російські загарбники обстріляли багатоповерхівки в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Внаслідок атаки ворога є загиблі, однак точні дані з'ясовуються. 

Про це повідомив у коментарі Новини.LIVE мер Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Обстріл Нової Каховки 15 вересня

Як відомо, сьогодні зранку російські терористи з авіації обстріляли житловий квартал окупованої Нової Каховки. За словами мера, окупанти скинули одну керовану авіабомбу на Нову Каховку прямо на житлові будинки орієнтовно на вулиці Горького та Довженка, де поблизу розташовані дитсадки. 

"Майже кожного дня росіяни підіймають в небо свої літаки та скидають КАБи на Херсонську область з боку Криму. Після сьогоднішньої атаки загиблих та постраждалих безліч, проте, оскільки Нова Каховка повністю окупована, точних даних ми або знати не будемо, або це станеться через певний період часу", — сказав Коваленко.

Він також додав, що на місце виїхали українські лікарі, однак інших гуманітарних служб окупанти не підпускають. 

обстріли Нової Каховки 15 вересня
Наслідки удару по Новій Каховці. Фото: facebook/sergey.khlan

Також про обстріл Нової Каховки повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по житлових будинках у районі "Сокола". Попередньо КАБ випущений з літака РФ. Попередньо є загибла людина", — зазначив він. 

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати Херсонську область. Внаслідок цього є постраждалі, одна дитина загинула.

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