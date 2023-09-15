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Россияне ударили по временно оккупированной Новой Каховке: есть погибшие

15 сентября 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне ударили по временно оккупированной Новой Каховке: есть погибшие
Последствия удара по Новой Каховке. Фото: facebook/sergey.khlan
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 15 сентября, российские захватчики обстреляли многоэтажки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В результате атаки врага есть погибшие, однако точные данные выясняются.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Обстрел Новой Каховки 15 сентября

Как известно, сегодня утром российские террористы из авиации обстреляли жилой квартал оккупированной Новой Каховки. По словам мэра, оккупанты сбросили одну управляемую авиабомбу на Новую Каховку прямо на жилые дома, ориентировочно на улицы Горького и Довженко, где поблизости находятся детсады.

"Почти каждый день россияне поднимают в небо свои самолеты и сбрасывают КАБы на Херсонскую область со стороны Крыма. После сегодняшней атаки погибших и пострадавших множество, однако, поскольку Новая Каховка полностью оккупирована, точных данных мы или знать не будем, или это произойдет через определенный период время", — сказал Коваленко.

Он также добавил, что на место выехали украинские врачи, однако другие гуманитарные службы оккупанты не подпускают.

обстрелы Новой Каховки 15 сентября
Последствия удара по Новой Каховке. Фото: facebook/sergey.khlan

Также об обстреле Новой Каховки сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по жилым домам в районе "Сокола". Предварительно КАБ выпущен из самолета РФ. Предварительно есть погибший человек", — отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате есть пострадавшие, один ребенок погиб.

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