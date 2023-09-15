Обстрел Новой Каховки: возросло количество пострадавших
В пятницу, 15 сентября, российские террористы обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сбросив авиабомбу. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере 12 травмированы.
Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии для издания Суспільне.
Обстрел Новой Каховки
По словам Коваленко, очевидцы видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал города. В результате вражеского обстрела погиб один человек, по меньшей мере 12 пострадало.
Также серьезные разрушения получили многоквартирные дома.
"Пока квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — добавляет Коваленко.
Начато расследование
Как сообщают в Херсонской областной прокуратуре, по факту обстрела следователи начали досудебное расследование.
Напомним, 15 сентября российские захватчики обстреляли многоэтажки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В комментарии Новини.LIVE мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате атаки врага есть погибшие, однако точные данные выясняются.