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Обстрел Новой Каховки: возросло количество пострадавших

15 сентября 2023 16:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрел Новой Каховки: возросло количество пострадавших
Последствия обстрелов Новой Каховки 15 сентября 2023 года. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, российские террористы обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сбросив авиабомбу. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере 12 травмированы.

Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии для издания Суспільне.

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Обстрел Новой Каховки

По словам Коваленко, очевидцы видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал города. В результате вражеского обстрела погиб один человек, по меньшей мере 12 пострадало.

Также серьезные разрушения получили многоквартирные дома.

"Пока квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — добавляет Коваленко.

Начато расследование

Как сообщают в Херсонской областной прокуратуре, по факту обстрела следователи начали досудебное расследование.

Обстрел Херсонщины
Оккупанты обстреляли Новую Каховку. Фото: скриншот

Напомним, 15 сентября российские захватчики обстреляли многоэтажки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В комментарии Новини.LIVE мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате атаки врага есть погибшие, однако точные данные выясняются.

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