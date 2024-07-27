Обстріл міста Глухів 27 липня — кількість постраждалих зросла, загинула дитина

Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Російські окупанти у суботу, 27 липня, обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Загалом було зафіксовано 12 вибухів.

Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

До Глухівської лікарні звернулося 14 постраждалих із них семеро дітей. Внаслідок ворожої атаки одна дитина загинула.

Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Дописи Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Також 24 липня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей.