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Обстріл Сумської області — кількість постраждалих зросла, загинула дитина

27 липня 2024 21:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл міста Глухів 27 липня — кількість постраждалих зросла, загинула дитина
Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 27 липня, обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Обстріл міста Глухів

Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Загалом було зафіксовано 12 вибухів.

Російський обстріл міста Глухів 27 липня
Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

До Глухівської лікарні звернулося 14 постраждалих із них семеро дітей. Внаслідок ворожої атаки одна дитина загинула

Обстріл Сумської області 27 липня
Наслідки обстрілу Сумської області 27 липня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

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Дописи Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Також 24 липня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей. 

війна Україна Сумська область обстріли окупанти

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