Обстріл міста Глухів 27 липня — кількість постраждалих зросла, загинула дитина

Обстріл Сумської області — кількість постраждалих зросла, загинула дитина
Російські окупанти у суботу, 27 липня, обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Обстріл міста Глухів
Загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Загалом було зафіксовано 12 вибухів.
До Глухівської лікарні звернулося 14 постраждалих із них семеро дітей. Внаслідок ворожої атаки одна дитина загинула.
"Решта постраждалих — різного ступеня важкості, їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.
Також 24 липня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей.
Читайте Новини.LIVE!