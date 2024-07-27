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Обстрел Сумской области — количество пострадавших выросло, погиб ребенок

27 июля 2024 21:44
Виктория Козырь - редактор
Обстрел города Глухов 27 июля — количество пострадавших возросло, погиб ребенок
Последствия обстрела Сумской области 27 июля. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в субботу, 27 июля, обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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Обстрел города Глухов

Захватчики применили реактивные системы залпового огня. В общей сложности было зафиксировано 12 взрывов.

Российский обстрел города Глухов 27 июля
Последствия обстрела Сумской области 27 июля. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В Глуховскую больницу обратилось 14 пострадавших из них семеро детей. В результате вражеской атаки один ребенок погиб.

Обстрел Сумской области 27 июля
Последствия обстрела Сумской области 27 июля. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"Остальные пострадавшие — различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.

Также 24 июля оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.

война Украина Сумская область обстрелы оккупанты

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