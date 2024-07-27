Обстрел города Глухов 27 июля — количество пострадавших возросло, погиб ребенок

Обстрел Сумской области — количество пострадавших выросло, погиб ребенок
Российские оккупанты в субботу, 27 июля, обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел города Глухов
Захватчики применили реактивные системы залпового огня. В общей сложности было зафиксировано 12 взрывов.
В Глуховскую больницу обратилось 14 пострадавших из них семеро детей. В результате вражеской атаки один ребенок погиб.
"Остальные пострадавшие — различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.
Также 24 июля оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.
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