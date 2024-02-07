Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріли Миколаєва — влада розповіла про наслідки arrow

Обстріли Миколаєва — влада розповіла про наслідки

7 лютого 2024 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Миколаєва 7 лютого — пошкоджено понад 20 будинків
Наслідки обстрілу Миколаєва. Аріхвне фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу вранці 7 лютого російські окупанти атакували Миколаїв БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок ворожого удару є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Читайте також:

Наслідки обстрілу Миколаєва 7 лютого

Кім розповів, що  7 лютого окупанти вдарили по Миколаєву "шахедами" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків.

За словами Сєнкевича, є поранені. Одну людину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Крім того, пошкодженні газові та водопровідні мережі. На місці вже працюють всі відповідні служби. 

Також на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано. 

Начальник Миколаївської ОВА додав, що цієї ночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-136/131". 

null
Допис Олександра Сєнкевича в Telegram. Фото: скришот
null
Допис Віталія Кіма в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. 

Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві

Миколаїв
обстріли
ракети
дрони
будинок
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі