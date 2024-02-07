Обстріли Миколаєва 7 лютого — пошкоджено понад 20 будинків

Наслідки обстрілу Миколаєва. Аріхвне фото: REUTERS

У середу вранці 7 лютого російські окупанти атакували Миколаїв БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок ворожого удару є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Кім розповів, що 7 лютого окупанти вдарили по Миколаєву "шахедами" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків.

За словами Сєнкевича, є поранені. Одну людину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Крім того, пошкодженні газові та водопровідні мережі. На місці вже працюють всі відповідні служби.

Також на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

Начальник Миколаївської ОВА додав, що цієї ночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-136/131".

Допис Олександра Сєнкевича в Telegram. Фото: скришот

Допис Віталія Кіма в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.

Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві.