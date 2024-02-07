Обстрелы Николаева 7 февраля — повреждено более 20 домов

Последствия обстрелов Николаева. Архивное фото: REUTERS

В среду утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Николаев БпЛА типа "Shahed-136/131" и ракетами воздушного базирования. В результате вражеского удара есть ранены, также повреждены более 20 домов.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также:

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Ким рассказал, что 7 февраля оккупанты ударили по Николаеву "шахедами" и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов.

По словам Сенкевича, есть ранены. Одного человека госпитализировали, другим оказали помощь на месте. Кроме того, повреждены газовые и водопроводные сети. На месте уже работают все соответствующие службы.

Также на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.

Начальник Николаевской ОВА добавил, что этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed-136/131".

Сообщение Александра Сенкевича в Telegram. Фото: скришот

Сообщение Виталия Кима в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Так, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.