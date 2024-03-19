Очільник Сумської ОВА назвав реальні ризики прориву кордону росіянами

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів Сумської області. Однак наразі немає ризиків того, що загарбники прорвуть кордон України.

Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі "Радіо Свобода".

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"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших Збройних сил, які б дозволяли сказати, що є такі можливі дії ворога… я б так не оцінював. Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, то сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", — розповів Артюх.

Він повідомив, що близько п’яти населених прикордонних пунктів Сумської області страждають від обстрілів найбільше. У кожному з них залишилось від трьох до десяти людей, яких наразі евакуюють бійці ЗСУ. За словами очільника Сумської ОВА, в інших прикордонних населених пунктах "менш загрозлива ситуація".

Артюх додав, що місцеві жителі повністю покинули 22 населених пункти Сумщини і передали управління українським військовим.

Нагадаємо, через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Також у Сумській громаді оголосили про зміну навчального процесу в дошкільних та позашкільних закладах. Протягом наступного тижня вони працюватимуть дистанційно.