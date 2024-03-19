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Очільник Сумської ОВА назвав реальні ризики прориву кордону росіянами

19 березня 2024 15:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник Сумської ОВА назвав реальні ризики прориву кордону росіянами
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів Сумської області. Однак наразі немає ризиків того, що загарбники прорвуть кордон України.

Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі "Радіо Свобода".

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"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших Збройних сил, які б дозволяли сказати, що є такі можливі дії ворога… я б так не оцінював. Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, то сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", — розповів Артюх.

Він повідомив, що близько п’яти населених прикордонних пунктів Сумської області страждають від обстрілів найбільше. У кожному з них залишилось від трьох до десяти людей, яких наразі евакуюють бійці ЗСУ. За словами очільника Сумської ОВА, в інших прикордонних населених пунктах "менш загрозлива ситуація".

Артюх додав, що місцеві жителі повністю покинули 22 населених пункти Сумщини і передали управління українським військовим.

Нагадаємо, через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Також у Сумській громаді оголосили про зміну навчального процесу в дошкільних та позашкільних закладах. Протягом наступного тижня вони працюватимуть дистанційно.

війна
кордон
ЗСУ
росіяни
Україна
Сумська область
окупанти

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