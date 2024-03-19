Глава Сумской ОВА назвал реальные риски прорыва границы россиянами
Российские оккупанты увеличили количество обстрелов Сумской области. Однако пока нет риска того, что захватчики прорвут границу Украины.
Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире "Радио Свобода".
Наступление россиян на Сумскую область
"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества относительно наших Вооруженных сил, которые бы позволяли сказать, что есть такие возможные действия врага... я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага, то сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона — это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", — рассказал Артюх.
Он сообщил, что около пяти населенных пограничных пунктов Сумской области страдают от обстрелов больше всего. В каждом из них осталось от трех до десяти человек, которых эвакуируют бойцы ВСУ. По словам главы Сумской ОВА, в других приграничных населенных пунктах "менее угрожающая ситуация".
Артюх добавил, что местные жители полностью покинули 22 населенных пункта Сумщины и передали управление украинским военным.
Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.
Также в Сумской громаде объявили об изменении учебного процесса в дошкольных и внешкольных учреждениях. В течение следующей недели они будут работать дистанционно.
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