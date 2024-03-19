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Глава Сумской ОВА назвал реальные риски прорыва границы россиянами

19 марта 2024 15:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Сумской ОВА назвал реальные риски прорыва границы россиянами
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов Сумской области. Однако пока нет риска того, что захватчики прорвут границу Украины.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире "Радио Свобода".

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"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества относительно наших Вооруженных сил, которые бы позволяли сказать, что есть такие возможные действия врага... я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага, то сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона — это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", — рассказал Артюх.

Он сообщил, что около пяти населенных пограничных пунктов Сумской области страдают от обстрелов больше всего. В каждом из них осталось от трех до десяти человек, которых эвакуируют бойцы ВСУ. По словам главы Сумской ОВА, в других приграничных населенных пунктах "менее угрожающая ситуация".

Артюх добавил, что местные жители полностью покинули 22 населенных пункта Сумщины и передали управление украинским военным.

Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.

Также в Сумской громаде объявили об изменении учебного процесса в дошкольных и внешкольных учреждениях. В течение следующей недели они будут работать дистанционно.

война
граница
ВСУ
россияне
Украина
Сумская область
оккупанты

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