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Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

5 вересня 2024 14:27
Катерина Османська - Редактор
Курська область — Зеленський назвав кількість полонених росіян за час операції ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Українські військові взяли понад 600 росіян в полон у Курській області. Серед них офіцери, чеченці та бойовики Кадирова.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News

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Зеленський наголосив, що росіян, яких взяли в полон у Курській області обміняють на українських військових. За його словами, це одна з цілей операції.

"Цивільних ніхто не чіпав. Бо ми — не мародери й не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і вбивали цивільних, брали в полон, знущались. Нам не потрібні їхні цивільні, вони живуть там, де жили", — сказав глава держави. 

Обмін військовополоненими — останні новини

Нагадаємо, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Того дня до України повернулося 115 військовослужбовців.

Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них також багато оборонців Маріуполя. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія працює, забезпечуючи обмінний фонд, щоб повернути всіх.

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Володимир Зеленський росіяни полонені війна в Україні Курська область

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