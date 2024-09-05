Курська область — Зеленський назвав кількість полонених росіян за час операції ЗСУ

Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині
Українські військові взяли понад 600 росіян в полон у Курській області. Серед них офіцери, чеченці та бойовики Кадирова.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.
Скільки росіян взяли ЗСУ на Курщині
Зеленський наголосив, що росіян, яких взяли в полон у Курській області обміняють на українських військових. За його словами, це одна з цілей операції.
"Цивільних ніхто не чіпав. Бо ми — не мародери й не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і вбивали цивільних, брали в полон, знущались. Нам не потрібні їхні цивільні, вони живуть там, де жили", — сказав глава держави.
Обмін військовополоненими — останні новини
Нагадаємо, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Того дня до України повернулося 115 військовослужбовців.
Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них також багато оборонців Маріуполя.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія працює, забезпечуючи обмінний фонд, щоб повернути всіх.
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