Курская область — Зеленский назвал количество пленных россиян за время операции ВСУ

Офицеры, кадыровцы и чеченцы — Зеленский сказал, сколько пленных ВСУ взяли на Курщине
Украинские военные взяли более 600 россиян в плен в Курской области. Среди них офицеры, чеченцы и боевики Кадырова.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.
Сколько россиян взяли ВСУ на Курщине
Зеленский подчеркнул, что россиян, взятых в плен в Курской области, обменяют на украинских военных. По его словам, это одна из целей сделки.
"Гражданских никто не трогал. Потому что мы — не мародеры и не убийцы, как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских, брали в плен, издевались. Нам не нужны их гражданские, они живут там, где жили", — сказал глава государства.
Обмен военнопленными — последние новости
Напомним, 24 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В тот день в Украину вернулось 115 военнослужащих.
Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Среди них также многие защитники Мариуполя.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия работает, обеспечивая обменный фонд, чтобы вернуть всех.
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