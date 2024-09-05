Курская область — Зеленский назвал количество пленных россиян за время операции ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные взяли более 600 россиян в плен в Курской области. Среди них офицеры, чеченцы и боевики Кадырова.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Читайте также:

Сколько россиян взяли ВСУ на Курщине

Зеленский подчеркнул, что россиян, взятых в плен в Курской области, обменяют на украинских военных. По его словам, это одна из целей сделки.

"Гражданских никто не трогал. Потому что мы — не мародеры и не убийцы, как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских, брали в плен, издевались. Нам не нужны их гражданские, они живут там, где жили", — сказал глава государства.

Обмен военнопленными — последние новости

Напомним, 24 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В тот день в Украину вернулось 115 военнослужащих.

Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Среди них также многие защитники Мариуполя.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия работает, обеспечивая обменный фонд, чтобы вернуть всех.