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Окоп не допоміг — бійці Нацгвардії завдали удару з дрона по піхоті РФ

21 березня 2024 17:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окоп не допоміг — бійці Нацгвардії завдали удару з дрона по піхоті РФ
Знищення загарбників в окопі. Фото: скриншот з відео НГУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни Національної гвардії України вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Українські військові уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Відповідне відео знищення опублікувала пресслужба Нацгвардії у Telegram в четвер, 21 березня.

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Бійці 6 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" НГУ за допомогою дрона виявили окупантів в окопі. Воїни завдали точного удару по позиціях солдат РФ та знищили особовий склад противника і навіть окопи не врятували їм життя.

"Бійці 6 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" завдають вогневе ураження по позиціях росіян. Ворог добряче окопався та майже не переміщується у світлий час доби, але оператор FPV дрона виявив позицію, де переховувалась ворожа піхота. Перекриття окопу не врятувало окупантів від неминучої смерті", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на Запорізькому напрямку знищили бойову машину піхоти РФ.

Додамо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

війна
ЗСУ
росіяни
Нацгвардія
Україна
відео
окупанти
дрони

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