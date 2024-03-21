Окоп не допоміг — бійці Нацгвардії завдали удару з дрона по піхоті РФ

Знищення загарбників в окопі. Фото: скриншот з відео НГУ

Воїни Національної гвардії України вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Українські військові уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Відповідне відео знищення опублікувала пресслужба Нацгвардії у Telegram в четвер, 21 березня.

Читайте також:

Знищення піхоти РФ за допомогою дрона бійцями НГУ

Бійці 6 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" НГУ за допомогою дрона виявили окупантів в окопі. Воїни завдали точного удару по позиціях солдат РФ та знищили особовий склад противника і навіть окопи не врятували їм життя.

"Бійці 6 загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" завдають вогневе ураження по позиціях росіян. Ворог добряче окопався та майже не переміщується у світлий час доби, але оператор FPV дрона виявив позицію, де переховувалась ворожа піхота. Перекриття окопу не врятувало окупантів від неминучої смерті", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на Запорізькому напрямку знищили бойову машину піхоти РФ.

Додамо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.