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Спецпідрозділ "Омега" показав кадри знищення техніки армії РФ на Запорізькому напрямку

20 березня 2024 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спецпідрозділ "Омега" показав кадри знищення техніки армії РФ на Запорізькому напрямку
Знищена БМП-3 російских окупантів. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці першого штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" показали, як знищують техніку російської армії. Вони залишили ворога без бойової машини піхоти на Запорізькому напрямку.

Відео опублікував командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram у середу, 20 березня.

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Знищення техніки окупантів на Запорізькому напрямку

"Під час обльоту аеророзвідниками прилеглих лісосмуг, було виявлено переміщення ворожої БМП-3", — йдеться у повідомленні.

Для знищення військової техніки ворога були підняті FPV дрони з бойовим навантаженням. За декілька хвилин спецпризначенці знищили ворожу БМП.

Нагадаємо, українські військові щодня професійно ліквідовують російських окупантів та їх техніку. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б'ють по бойових машинах піхоти загарбників.

Також втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. Бійці показали ураження місць розташування піхоти ЗС РФ під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки.

війна
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Україна
Запорізька область
військова техніка
окупанти

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