Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Спецподразделение "Омега" показало кадры уничтожения техники армии РФ на Запорожском направлении arrow

Спецподразделение "Омега" показало кадры уничтожения техники армии РФ на Запорожском направлении

20 марта 2024 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спецподразделение "Омега" показало кадры уничтожения техники армии РФ на Запорожском направлении
Уничтоженная БМП-3 российских оккупантов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы первого штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" показали, как уничтожают технику российской армии. Они оставили врага без боевой машины пехоты на Запорожском направлении.

Видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram в среду, 20 марта.

Читайте также:

Уничтожение техники оккупантов на Запорожском направлении

"При облете аэроразведчиками близлежащих лесополос, было обнаружено перемещение вражеской БМП-3", — говорится в сообщении.

Для уничтожения военной техники врага были подняты FPV дроны с боевой нагрузкой. Через несколько минут спецназовцы уничтожили вражескую БМП.

Напомним, украинские военные каждый день профессионально ликвидируют российских оккупантов и их технику. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как бьют по боевым машинам пехоты захватчиков.

Также потери врага под Авдеевкой Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.

война
ВСУ
Нацгвардия
Украина
Запорожская область
военная техника
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство