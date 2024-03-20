Спецподразделение "Омега" показало кадры уничтожения техники армии РФ на Запорожском направлении

Уничтоженная БМП-3 российских оккупантов. Фото: скриншот

Бойцы первого штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" показали, как уничтожают технику российской армии. Они оставили врага без боевой машины пехоты на Запорожском направлении.

Видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram в среду, 20 марта.

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Уничтожение техники оккупантов на Запорожском направлении

"При облете аэроразведчиками близлежащих лесополос, было обнаружено перемещение вражеской БМП-3", — говорится в сообщении.

Для уничтожения военной техники врага были подняты FPV дроны с боевой нагрузкой. Через несколько минут спецназовцы уничтожили вражескую БМП.

Напомним, украинские военные каждый день профессионально ликвидируют российских оккупантов и их технику. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как бьют по боевым машинам пехоты захватчиков.

Также потери врага под Авдеевкой Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.