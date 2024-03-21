Окоп не помог — бойцы Нацгвардии нанесли удар из дрона по пехоте РФ

Уничтожение захватчиков в окопе. Фото: скриншот с видео НГУ

Воины Национальной гвардии Украины в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Украинские военные поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Соответствующее видео уничтожение опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Telegram в четверг, 21 марта.

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Бойцы 6 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" НГУ с помощью дрона обнаружили оккупантов в окопе. Воины нанесли точный удар по позициям солдат РФ и уничтожили личный состав противника и даже окопы не спасли им жизнь.

"Бойцы 6 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" наносят огненное поражение по позициям россиян. Враг изрядно окопался и почти не перемещается в светлое время суток, но оператор FPV дрона обнаружил позицию, где скрывалась вражеская пехота. Перекрытие окопа не спасло", — говорится в описании под видео.

Напомним, бойцы Центра специального назначения "ОМЕГА" на Запорожском направлении уничтожили боевую машину пехоты РФ.

Добавим, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.