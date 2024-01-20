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Окупант не зміг втекти від українського дрона і підірвав себе гранатою

20 січня 2024 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупант не зміг втекти від українського дрона і підірвав себе гранатою
Самоліквідація окупанта. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військові 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону намагалися скинути боєприпаси з дрона на окупанта, аби ліквідувати його. Проте росіянин не зміг втекти й вирішив підірвати себе гранатою.

Відповідне відео опублікував Оперативний ЗСУ.

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Окупант не зміг втекти від дрона й самоліквідувався

"Кац*п пізно збагнув, що безглуздо втікати від 108-го ОГШБ… А коли дійшло, вирішив сам себе випилити зі свого нікчемного життя за допомогою гранати", — йдеться в підписі під відео.

Нагадаємо, що 11 січня у мережі показали ювелірне знищення окупантів за допомогою дрона.

Також ми писали, що Сирський показав, як ударні БпЛА Збройних сил нищать піхоту загарбників.

Крім того, російські загарбники вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58-му мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

граната
окупанти
дрони
війна в Україні

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