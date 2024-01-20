Оккупант не смог убежать от украинского дрона и взорвал себя гранатой

Самоликвидация оккупанта. Фото: скриншот с видео

Военные отдельного горно-штурмового батальона пытались сбросить боеприпасы с дрона на оккупанта, чтобы ликвидировать его. Однако россиянин не смог убежать и решил взорвать себя гранатой.

Соответствующее видео опубликовал Оперативный ВСУ.

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Оккупант не смог убежать от дрона и самоликвидировался

"Кац*п поздно понял, что бессмысленно убегать от 108 ОГШБ… А когда дошло, решил сам себя выпилить из своей никчемной жизни с помощью гранаты", — говорится в подписи под видео.

Напомним, что 11 января в сети показали ювелирное уничтожение оккупантов с помощью дрона.

Также мы писали, что Сырский показал, как ударные БПЛА Вооруженных сил уничтожают пехоту захватчиков.

Кроме того, российские захватчики решили пойти по "мясному штурму" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.