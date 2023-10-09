Окупанти активізували мінні роботи в районі Роботиного та Вербового, — ISW

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Російські війська активізували дії з мінування в районі Роботиного та Вербового у Запорізькій області. Таким чином вони прагнуть обмежити маневри українських військ, тримаючи їх якомога далі від своїх зон забезпечення.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти повідомляють, що російські військові здійснюють повторне мінування територій у лінії Роботине-Вербове (на відстані від 10 до 18 км на південний схід від Орєхова) з метою створення тактичної несподіванки.

Крім цього, російські військові посилюють тактичні наступальні дії в різних секторах фронту, що знаходяться за межами Запорізької області, у прагненні розтягнути оборонні потужності армії України та відвернути їхню увагу від південного вектора.

Своєю чергою, прессекретар Таврійської групи військ ЗСУ, полковник Олександр Штупун наголосив, що противник прагне заблокувати українські збройні сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, перешкоджаючи таким чином перекидання резервів у Запорізьку область.

Нагадаємо, що розпочався 593 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Російські війська обстрілюють населені пункти України, втім, ЗСУ також завдають успішних ударів по окупантах.