ВСУ имеют успех в районе Клещиевки и Андреевки: сводка Генштаба на 9 октября
Начался 593 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Российские войска обстреливают населенные пункты Украины, впрочем, ВСУ также наносят успешные удары по оккупантам.
Об этом сообщает Генштаб.
Удары России по Украине
Сообщается, что оккупанты продолжают игнорировать нормы международного гуманитарного права, осуществляя обстрелы не только украинских военных позиций, но и мирной инфраструктуры населенных мест, тем самым терроризируя цивильное население.
За последние 24 часа произошло 37 боевых столкновений. В целом, противник выполнил шесть воздушных налетов и осуществил 29 обстрелов из многоствольных реактивных систем по позициям наших войск и гражданским объектам страны.
Успехи ВСУ на фронте
За последние 24 часа воздушные силы обороны выполнили три удара по территориям, где были сконцентрированы персонал, оружие и военная техника противника. Ракетные войска уничтожили три артиллерийские установки, две радиолокационных станции, две зоны концентрации персонала и два арсенала боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военные позиции в приграничных областях, активизировав диверсионные операции с целью предотвращения возможного продвижения наших войск в потенциально угрожающих направлениях, а также усиливает минные преграды вдоль национальной границы в Белгородской области.
В рамках зоны действий военной операции "Хортица" на Купянском направлении, украинские защитники успешно отразили три агрессивные операции врага в районе посёлков Синьковка и Ивановка в Харьковской области.
На Лиманском направлении оборонительные силы противостояли четырем нападениям врага в районе Макеевки Луганской области.
В рамках зоны действий "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях, противник осуществил около 15 нападений, которые не увенчались успехом, в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские оборонительные силы успешно отразили агрессию противника в области к северу от Новопрокоповки в Запорожской области.
На Мелитопольском направлении украинские оборонительные силы продолжают свою наступательную операцию, достигая частичных успехов в районах к западу от Вербового в Запорожской области.
Кроме того, украинские войска осуществляют наступательные действия на Бахмутском направлении, добиваясь частичных успехов в районах Клещеевки и Андреевки. Наши воины наносят вред вражеским силам, укрепляются на новых позициях и истощают противника.
В зоне ответственности военной операции "Одесса" на Херсонском направлении, Оборонные силы ведут артиллерийские действия против вражеской артиллерии, обезвреживают склады и эффективно поражают тыловые зоны противника.
Напомним, что воины Ковельского батальона Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом изобретательно дорабатывают оружие.