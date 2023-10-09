ВСУ имеют успех в районе Клещиевки и Андреевки: сводка Генштаба на 9 октября

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начался 593 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Российские войска обстреливают населенные пункты Украины, впрочем, ВСУ также наносят успешные удары по оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб.

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Сообщается, что оккупанты продолжают игнорировать нормы международного гуманитарного права, осуществляя обстрелы не только украинских военных позиций, но и мирной инфраструктуры населенных мест, тем самым терроризируя цивильное население.

За последние 24 часа произошло 37 боевых столкновений. В целом, противник выполнил шесть воздушных налетов и осуществил 29 обстрелов из многоствольных реактивных систем по позициям наших войск и гражданским объектам страны.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа воздушные силы обороны выполнили три удара по территориям, где были сконцентрированы персонал, оружие и военная техника противника. Ракетные войска уничтожили три артиллерийские установки, две радиолокационных станции, две зоны концентрации персонала и два арсенала боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военные позиции в приграничных областях, активизировав диверсионные операции с целью предотвращения возможного продвижения наших войск в потенциально угрожающих направлениях, а также усиливает минные преграды вдоль национальной границы в Белгородской области.

В рамках зоны действий военной операции "Хортица" на Купянском направлении, украинские защитники успешно отразили три агрессивные операции врага в районе посёлков Синьковка и Ивановка в Харьковской области.

На Лиманском направлении оборонительные силы противостояли четырем нападениям врага в районе Макеевки Луганской области.

В рамках зоны действий "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях, противник осуществил около 15 нападений, которые не увенчались успехом, в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские оборонительные силы успешно отразили агрессию противника в области к северу от Новопрокоповки в Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские оборонительные силы продолжают свою наступательную операцию, достигая частичных успехов в районах к западу от Вербового в Запорожской области.

Кроме того, украинские войска осуществляют наступательные действия на Бахмутском направлении, добиваясь частичных успехов в районах Клещеевки и Андреевки. Наши воины наносят вред вражеским силам, укрепляются на новых позициях и истощают противника.

В зоне ответственности военной операции "Одесса" на Херсонском направлении, Оборонные силы ведут артиллерийские действия против вражеской артиллерии, обезвреживают склады и эффективно поражают тыловые зоны противника.

Напомним, что воины Ковельского батальона Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом изобретательно дорабатывают оружие.