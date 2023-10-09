ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки та Андріївки: зведення Генштабу на 9 жовтня

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочався 593 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Російські війська обстрілюють населені пункти України, втім, ЗСУ також завдають успішних ударів по окупантах.

Про це повідомляє Генштаб.

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Повідомляється, що окупанти продовжують ігнорувати норми міжнародного гуманітарного права, здійснюючи обстріл не лише українських військових позицій, а й мирної інфраструктури населених місць, тим самим тероризуючи цивільне населення.

За останні 24 години сталося 37 бойових зіткнень. Загалом, противник виконав шість повітряних нальотів та здійснив 29 обстрілів із багатоствольних реактивних систем щодо позицій наших військ та цивільних об'єктів країни.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години повітряні сили оборони виконали три удари по територіях, де було сконцентровано персонал, зброю та військову техніку противника. Ракетні війська знищили три артилерійські установки, дві станції радіолокації, дві зони концентрації персоналу і два арсенали боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військові позиції у прикордонних областях, активізувавши диверсійні операції з метою запобігання можливому просуванню наших військ у потенційно загрозливих напрямках, а також посилює мінні перепони вздовж національного кордону у Білгородській області.

У рамках зони дій військової операції "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники успішно відобразили три агресивні операції ворога в районі селищ Синьківка та Іванівка на Харківщині.

На Лиманському напрямку оборонні сили протистояли чотирьом нападам ворога в районі Макіївки Луганської області.

В рамках зони дій "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, супротивник здійснив близько 15 нападів, які не увінчалися успіхом, у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонні сили успішно відбили агресію противника в області на північ від Новопрокопівки у Запорізькій області.

На Мелітопольському напрямку українські оборонні сили продовжують свою наступальну операцію, досягаючи часткових успіхів у районах на захід від Вербового у Запорізькій області.

Крім того, українські війська здійснюють наступальні дії на Бахмутському напрямку, домагаючись часткових успіхів у районах Кліщіївки та Андріївки. Наші воїни шкодять ворожим силам, зміцнюються на нових позиціях і виснажують противника.

У зоні відповідальності військової операції "Одеса" на Херсонському напрямку Оборонні сили ведуть артилерійські дії проти ворожої артилерії, знешкоджують склади та ефективно вражають тилові зони противника.

Нагадаємо, що воїни Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога. І при цьому винахідливо допрацьовують зброю.