Оккупанты активизировали минные работы в районе Работино и Вербового, — ISW

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Российские войска активизировали действия по минированию в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Таким образом, они стремятся ограничить маневры украинских войск, держа их подальше от своих зон обеспечения.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты сообщают, что российские военные осуществляют повторное минирование территорий в линии Работино-Вербовое (на расстоянии от 10 до 18 км к юго-востоку от Орехова) с целью создания тактической неожиданности.

Помимо этого, российские военные усиливают тактические наступательные действия в разных секторах фронта, находящихся за пределами Запорожской области, в стремлении растянуть оборонительные мощности армии Украины и отвлечь их внимание от южного вектора.

В свою очередь, пресс-секретарь Таврийской группы войск ВСУ, полковник Александр Штупун подчеркнул, что противник стремится заблокировать украинские вооруженные силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, препятствуя таким образом переброске резервов в Запорожскую область.

Напомним, что начался 593 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Российские войска обстреливают населенные пункты Украины, впрочем, ВСУ также наносят успешные удары по оккупантам.