Окупанти активніше шукають партизанів на ТОТ — до яких методів вдаються

Росіяни на блокпостах в окупованих містах. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях РФ залучає все більше груп російських спецслужбовців та військових до пошуку підпілля. Зокрема, посилення триває на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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У ЦНС розповіли, що зафіксували посилення контрдиверсійного режиму окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Там росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів.

"Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку "Iridium". Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників Росгвардії", — йдеться у повідомленні.

У відомстві кажуть, що такі заходи проводяться показово, аби психологічно тиснути на місцевих жителів, які передають інформацію Силам оборони. Українців закликають повідомляти про наявність підозрілих антен, маршрути переміщення та місця скупчення росгвардійців, а також бути обачними під час фотофіксації ворожих локацій.

Нагадаємо, що російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

Також ми писали, що російські окупанти оголосили "добровільну евакуацію" в Новій Каховці, що на Херсонщині. Відомо, коли її планують провести.