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Оккупанты активнее ищут партизан на ТОТ — к каким методам прибегают

18 декабря 2023 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты активнее ищут партизан на ТОТ — к каким методам прибегают
Россияне на блокпостах в оккупированных городах. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях РФ привлекает все больше групп российских спецслужб и военных к поиску подполья. В частности, усиление идет на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

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В ЦНС рассказали, что зафиксировали усиление контрдиверсионного режима оккупантов на временно оккупированных территориях Херсонской области. Там россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, пытающиеся запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов.

"Противнику известно, что силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium". Также для прочеса населенных пунктов было выделено около ста представителей Росгвардии", — говорится в сообщении.

В ведомстве говорят, что такие мероприятия проводятся показательно, чтобы психологически давить на местных жителей, передающих информацию Силам обороны. Украинцев призывают сообщать о наличии подозрительных антенн, маршрутах перемещения и местах скопления росгвардейцев, а также быть осмотрительными во время фотофиксации вражеских локаций.

Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.

Также мы писали, что российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Известно, когда его планируют провести.

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