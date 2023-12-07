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Окупанти оголосили "евакуацію" місцевих жителів у Новій Каховці

7 грудня 2023 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти оголосили "евакуацію" місцевих жителів у Новій Каховці
Евакуація людей. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти оголосили "добровільну евакуацію" в Новій Каховці, що на Херсонщині. Почати її планують 13 грудня "для всіх охочих".

Про це повідомила так звана місцева "адміністрація", яку призначили загарбники. 

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Що відомо про евакуацію окупантів в Новій Каховці

"Для всіх охочих проводитимуться планові заходи з добровільної евакуації з території Новокаховського міського округу", — йдеться у повідомленні.

Місцем збору окупанти обрали місто Нова Каховка, вулиця Свєтлова,1. Час відправлення — 11:00.

Проте перед цим необхідно зробити попередній запис у місцевій "громадській приймальні".

Для чого вони це роблять

"Евакуація проводиться у зв'язку з тим, що населені пункти Новокаховського міського округу перебувають у 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра на ЛБС для охочих добровільно виїхати на безпечну територію та тих, хто не має можливості виїхати самостійно", — пояснили в окупаційній адміністрації. 

окупанти оголосили евакуацію на Херсонщині
Скриншот допису з Telegram окупаційної адміністрації Нової Каховки

Нагадаємо, українська армія зуміла не тільки захопити плацдарми на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а й утримати їх, закріпитися і розширити підконтрольну територію. Якими будуть перспективи ЗСУ на цьому напрямку — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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