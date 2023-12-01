Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Ситуація у Новокаховській громаді останнім часом стала ще складнішою. Ворог переключився з обстрілів сіл на обстріли самого міста, вже понад тиждень прильоту по Новій Каховці не припиняються.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Ситуація в Новій Каховці

Села, які розташовані ближче у бік Кринок (Корсунка, Піщане, Дніпряни, Нові Лагері), раніше найбільше страждали від ворожих обстрілів. Нині ж росіяни активізувалися у самому місті.

Більш як тиждень вже ворог, окрім обстрілів правого берега, стріляє ще й по самій Новій Каховці.

"Учора на вулиці Соборній, 57 у дворі — до 5 поверху 9-поверхівки повилітали вікна. І тут же через 5-7 хвилин прилетіли знімать кіно. Таке враження, що заздалегідь готувалась ця акція", — розповів Володимир Коваленко.

Також нещодавно на ринку на вулиці Новоселівській впав снаряд — дві жінки отримали серйозні поранення. На вулиці Миколи Букіна було влучання по станції "Херсонські електромережі".

"Місто протягом трьох днів майже було без звʼязку, два дні було без світла, без води. Стосовно забезпечення продуктами харчування — якщо у людей якісь копійки є, то на ринку можна скупитися, але все дорого, а коштів не так багато", — повідомив мер Нової Каховки.

Великою проблемою також є надання медичних послуг. У місті лишилось дуже мало лікарів, не вистачає ліків, а ті, що є — набагато гірші за якістю. Багато послуг взагалі дуже важко отримати.

"Наприклад, помер колишній заступник міського голови. Так от добу його навіть ніхто з дому не вивозив в морг, тому що цю послугу достатньо важко надати", — додав міський голова.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів цієї ночі загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.