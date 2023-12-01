Россияне уже вторую неделю активно обстреливают оккупированную Новую Каховку, — мэр города

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Ситуация в Новокаховской общине в последнее время стала еще сложнее. Враг переключился с обстрелов сел на обстрелы самого города, уже больше недели прилеты по Новой Каховке не прекращаются.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Ситуация в Новой Каховке

Села, которые расположены ближе в сторону Крынок (Корсунка, Песчаное, Днепряне, Новые Лагеря), раньше больше всего страдали от вражеских обстрелов. В настоящее время россияне активизировались в самом городе.

Более недели уже враг, кроме обстрелов правого берега, стреляет еще и по Новой Каховке.

"Вчера на улице Соборной, 57 во дворе — до 5 этажа 9-этажки вылетели окна. И тут же через 5-7 минут прилетели снимать кино. Такое впечатление, что заранее готовилась эта акция", — рассказал Владимир Коваленко.

Также недавно на рынке на улице Новоселовской упал снаряд — две женщины получили серьезные ранения. На улице Николая Букина было попадание по станции "Херсонские электросети".

"Город на протяжении трех дней почти был без связи, два дня был без света, без воды. Что касается обеспечения продуктами питания — если у людей какие-то копейки есть, то на рынке можно скупиться, но все дорого, а средств не так много", — сообщил мэр Новой Каховки.

Большой проблемой также является предоставление медицинских услуг. В городе осталось очень мало врачей, не хватает лекарств, а те, что есть, гораздо худшего качества. Многие услуги вообще очень трудно получить.

"Например, умер бывший заместитель городского головы. Так вот, сутки его даже никто из дома не вывозил в морг, потому что эту услугу достаточно трудно предоставить", — добавил городской голова.

Напомним, на Херсонщине в результате вражеских обстрелов этой ночью погибли три человека, еще восемь получили ранения.