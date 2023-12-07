Оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей в Новой Каховке
Российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Начать ее планируют 13 декабря "для всех желающих".
Об этом сообщила так называемая местная "администрация", которую назначили захватчики.
Что известно об эвакуации оккупантов в Новой Каховке
"Для всех желающих будут проводиться плановые мероприятия по добровольной эвакуации с территории Новокаховского городского округа", — говорится в сообщении.
Местом сбора оккупанты выбрали город Новая Каховка, улица Светлова,1. Время отправления — 11:00.
Однако перед этим необходимо сделать предварительную запись в местной "общественной приемной".
Зачем они это делают
"Эвакуация проводится в связи с тем, что населенные пункты Новокаховского городского округа находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра на ЛБС для желающих добровольно выехать на безопасную территорию и тех, кто не имеет возможности уехать самостоятельно", — объяснили в оккупационной администрации.
Напомним, украинская армия смогла не только захватить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и удержать их, закрепиться и расширить подконтрольную территорию. Каковы перспективы ВСУ на этом направлении — читайте в материале Новини.LIVE.
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