Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей в Новой Каховке arrow

Оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей в Новой Каховке

7 декабря 2023 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты объявили "эвакуацию" местных жителей в Новой Каховке
Эвакуация людей. Иллюстративное фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Начать ее планируют 13 декабря "для всех желающих".

Об этом сообщила так называемая местная "администрация", которую назначили захватчики.

Читайте также:

Что известно об эвакуации оккупантов в Новой Каховке

"Для всех желающих будут проводиться плановые мероприятия по добровольной эвакуации с территории Новокаховского городского округа", — говорится в сообщении.

Местом сбора оккупанты выбрали город Новая Каховка, улица Светлова,1. Время отправления — 11:00.

Однако перед этим необходимо сделать предварительную запись в местной "общественной приемной".

Зачем они это делают

"Эвакуация проводится в связи с тем, что населенные пункты Новокаховского городского округа находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра на ЛБС для желающих добровольно выехать на безопасную территорию и тех, кто не имеет возможности уехать самостоятельно", — объяснили в оккупационной администрации.

оккупанты объявили эвакуацию на Херсонщине
Скриншот сообщения из Telegram оккупационной администрации Новой Каховки

Напомним, украинская армия смогла не только захватить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и удержать их, закрепиться и расширить подконтрольную территорию. Каковы перспективы ВСУ на этом направлении — читайте в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме